قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن نصف حالات الإصابة الجديدة بفيروس “كورونا” التي رصدت خلال الفترة الأخيرة كانت مرتبطة بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى الأماكن العامة.
وأبان خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الدوري اليوم (الأحد) إن عدم التزام الشباب باتباع طرق الوقاية الموصى بها يتسبب في انتقال العدوى لهم ولمن يخالطونهم، سواء من الأقارب أو الأصدقاء وزملاء العمل.
وأوضح أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 33% في عدد الحالات الحرجة، من أعلى رقم تم تسجيله في عدد الحالات قبل نحو شهرين تقريباً، مبيناً أنه تم خلال العشرة أيام الماضية تسجيل نزول بنسبة 6%. وفق “أخبار 24”.
وشدد العبدالعالي على ضرورة أن يلتزم الجميع وخاصة فئة الشباب باتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، والحرص على ذلك بصورة أكبر عند الذهاب إلى الأماكن العامة.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_الصحة: نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية.#نعود_بحذر pic.twitter.com/E6pFoPst8n
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 30, 2020