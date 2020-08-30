“الموارد البشرية”: عودة موظفي القطاع العام بنسبة 100%.. وهذه اشتراطات العمل عن بُعد

شارك المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا.
وأعلن الهزاني عودة موظفي القطاع العام في المملكة إلى مقرّات عملهم في الجهات الحكومية بنسبة 100%، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 11 محرم 1442هـ.
وأضاف أن الإلزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل لا يزال مستمراً، موضحاً أن لرؤساء الجهات في القطاع العام تطبيق العمل عن بُعد لعدد محدد من الموظفين، وفق اشتراطات محددة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن تلك الاشتراطات تتضمن: ألا يتجاوز عدد العاملين عن بعد 25% من موظفي الجهة، وتمكين العاملين عن بُعد من أداء مهامهم، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن في الفترات (7:30 و8:30 و9:30 صباحاً)، واستمرار العمل بتعليق البصمة، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة في العمل عن بُعد.