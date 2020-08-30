نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البيئة”: سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 الأشهر المقبلة .. وهذا سبب التأخير
30/08/2020   5:40 م

“البيئة”: سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 الأشهر المقبلة .. وهذا سبب التأخير

+ = -
677

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، أنها لن تُصدر أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقع الوزارة قبل تاريخ 20 أغسطس الجاري والمنتظرين لخدمة الترقيم.

وأوضحت بأن الوزارة ستعمل على إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في الموقع في غضون الأشهر الـ 3 المقبلة، حيث يعود التأخر في ذلك نتيجة جائحة كورونا وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة، وتزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم، حيث تجاوزوا أكثر من 16 ألفاً من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من 300 ألف متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.

وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في مــوقــع الــوزارة لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن المشروع يهدف إلى إثبات ملكية الإبل وسهولة نقل ملكيتها إلكترونيًا ورفع مستوى الخدمات البيطرية وإحكام الرقابة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتطوير والتحسين الوراثي للإبل وتنظيم دخول الإبل للأسواق والمسالخ.

“البيئة”: سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 الأشهر المقبلة .. وهذا سبب التأخير

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109323.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.