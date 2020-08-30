محترف الاتحاد في طريقه إلى أولمبياكوس اليوناني

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب محترف فريق الاتحاد، المعار إلى صفوف فنربخشة التركي، الرأس أخضري جاري رودريجيز، من الانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني لتمثيله بدايةً من الموسم المقبل 2020/21.
وقال مراسل قناة “بي إن سبورت” الرياضية، اليوم السبت، إن جاري رودريجيز، قد أبلغ إدارة فنربخشة التركي، برغبته في الرحيل والالتحاق بصفوف فريق أولمبياكوس اليوناني.
وأوضح المصدر أن نادي فنربخشة يتفاوض حالياً مع أولمبياكوس بعد طلب رودريجيز الرحيل، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الأسبوع المقبل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن رودريجيز انضم إلى الاتحاد في ميركاتو يناير 2019 قادماً من جالطة سراي وشارك في 11 مباراة، وسجل هدفاً وصنع تمريرتين حاسمتين، وانضم إلى فنربخشة في صيف عام 2019 لمدة موسمين على سبيل الإعارة.