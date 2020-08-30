علق عضو شرف نادي الهلال، الأمير خالد بن طلال، على تحقيق ناديه للقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه.
وقال خالد بن طلال في تصريحات لـ”Ufm” يوم أمس (السبت): “نبارك للجميع في الكيان الهلالي للزعيم المتصدر العالمي الملكي، على تحقيق هذا اللقب”.
وأضاف بن طلال: “بعد ما حصل الموسم الماضي، (ربك يمهل ولا يهمل) والدنيا دوارة، كما سلبت البطولة سابقًا كنا على يقين بأن الله سيعوضنا الدوري برجال الهلال سواء جماهير وأعضاء شرف ومجلس إدارة ولاعبون وجهاز فني وإداري، وعاد الهلال بطلاً في الموسم الحالي”.
وتابع: “هناك كثير من الأشخاص يلطمون اليوم في الداخل والخارج، والله يعينهم”، مشيرًا إلى أن العجلة دائما مستمرة و60 بطولة منها 16 دوريا، والأجمل منها كلها دوري أبطال آسيا ودوري كأس محمد بن سلمان للموسم الحالي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “القاعدة في الهلال راسخة والوفاء والمحبة راسخان مهما حاولوا أن يشوشروا أو يخربوا أو يزعزعوا الاستقرار ولكن القافلة تسير مع رجالات الهلال، وقطار وطموح الهلال لا يتوقف وسيواصل مسيرته لحصد البطولات محليا وخارجيا”.
واختتم بقوله: “أقول (هارد لك) للآخرين والذين شجعوا الفرق الآسيوية ضدنا، وحصدنا الدوري قبل نهايته بجولتين، وإلى الأمام ومن أفضل لأفضل ولن نتوقف عند هذا الإنجاز”.
#الفريق_UFM
عضو شرف #الهلال الامير خالد بن طلال: الدوري السابق سلب من #الهلال… والامير الوليد بن طلال هو الاحق بالمباركة
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— إذاعة يو اف ام (@ufmradio) August 29, 2020