ماذا لو حقق النصر البطولة؟.. “الملحم” يثير الجدل بعد تتويج الهلال بالدوري

علق الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب الفوز على نظيره الفيحاء برباعية مقابل هدف، ضمن الجولة الـ28 من دوري المحترفين.
وقال “الملحم” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرأت واستمعت لكم واحد جعلوا من فوز الهلال ببطولة الدوري أمر خرافي وحدث غير مسبوق”.
وتابع: “سؤال.. ماذا لو حقق النصر البطولة هل سنشاهد ونسمع ذات العزف أم أن فوز النصر لأي بطولة لا يقدم ولا يؤخر من وجهة نظرهم؟ على فكرة هم أنفسهم مروا على فوز العالمي بالكأس الاستثنائي مرور الكرام.عاش الحياد!”.
قرأت واستمعت لكم واحد جعلوا من فوز الهلال ببطولة الدوري أمر خرافي وحدث غير مسبوق.سؤال :ماذا لو حقق النصر البطولة هل سنشاهد ونسمع ذات العزف أم أن فوز النصر لأي بطولة لا يقدم ولا يؤخر من وجهة نظرهم ؟على فكرة هم أنفسهم مروا على فوز العالمي بالكأس الاستثنائي مرور الكرام.عاش الحياد!!!
— عادل بن عبدالمحسن الملحم – (@adelalmulhim) August 30, 2020
وفق “أخبار 24”.