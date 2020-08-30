نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > ماذا لو حقق النصر البطولة؟.. “الملحم” يثير الجدل بعد تتويج الهلال بالدوري
30/08/2020   6:14 م

ماذا لو حقق النصر البطولة؟.. “الملحم” يثير الجدل بعد تتويج الهلال بالدوري

+ = -
898

علق الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب الفوز على نظيره الفيحاء برباعية مقابل هدف، ضمن الجولة الـ28 من دوري المحترفين.

وقال “الملحم” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرأت واستمعت لكم واحد جعلوا من فوز الهلال ببطولة الدوري أمر خرافي وحدث غير مسبوق”.

وتابع: “سؤال.. ماذا لو حقق النصر البطولة هل سنشاهد ونسمع ذات العزف أم أن فوز النصر لأي بطولة لا يقدم ولا يؤخر من وجهة نظرهم؟ على فكرة هم أنفسهم مروا على فوز العالمي بالكأس الاستثنائي مرور الكرام.عاش الحياد!”.

وفق “أخبار 24”.

ماذا لو حقق النصر البطولة؟.. “الملحم” يثير الجدل بعد تتويج الهلال بالدوري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109338.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.