تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والشباب في الدوري؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره الشباب، اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولعب الأهلي والشباب 23 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة اليوم المرتقبة، وشهدت وشهدت تعادل الفريقين في عدد الفوز لكل منهما، حيث تمكن كل منهما من تحقيق الفوز في 8 مباريات، فيما خيم التعادل على نتيجة 7 مباريات.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 14 فوز وتعادل في 4 وخسر 9 مواجهات، فيما يملك الشباب 39 نقطة بالمركز الثامن من 11 انتصار وتعادل في 6 وخسر 10 مباريات.
📊 تقابل #الأهلي_الشباب في 23 مواجهة سابقة بتاريخ #الدوري_السعودي_للمحترفين || pic.twitter.com/b9otn1Lkm3
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
وفق “أخبار 24”.