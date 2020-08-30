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اخبار رياضية > تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والشباب في الدوري؟
30/08/2020   6:15 م

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والشباب في الدوري؟

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره الشباب، اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي والشباب 23 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة اليوم المرتقبة، وشهدت وشهدت تعادل الفريقين في عدد الفوز لكل منهما، حيث تمكن كل منهما من تحقيق الفوز في 8 مباريات، فيما خيم التعادل على نتيجة 7 مباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 14 فوز وتعادل في 4 وخسر 9 مواجهات، فيما يملك الشباب 39 نقطة بالمركز الثامن من 11 انتصار وتعادل في 6 وخسر 10 مباريات.

وفق “أخبار 24”.

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والشباب في الدوري؟

اخبار رياضية
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