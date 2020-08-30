أعلنت إمارة مكة المكرمة بدء إزالة الأنشطة الصناعية المخالفة وغير المرخصة داخل الأحياء في محافظات المنطقة نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة السكان.
وبدأت الآليات في إزالة مصانع مخالفة بمواقع مختلفة بجدة وعدد من المحافظات، حيث شدّد المحافظ خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالجهات المعنية، على تطبيق لائحة المخالفات والبدء الفوري بأعمال الإزالة للمواقع المخالفة.
وكان أمير منطقة مكة خالد الفيصل وجه الأسبوع الماضي بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات، وتشكيل لجان في كافة محافظات المنطقة، تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع لسموّه بتقرير عن النتائج الميدانية.
وفق “أخبار 24”.