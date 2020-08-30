تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي اليوم الأحد عددا من مدارس المنطقة، وذلك في أول يوم دراسي للتعليم عن بُعد.
واطلع الوهيبي على استعدادات المدارس وسير العملية التعليمية عن بُعد وتجهيزات استقبال الطلاب وحل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول واستخدام منصة مدرستي.
وقدم الشكر لهم مشيدا بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم. كما التقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بعض الطلاب الذين حضروا للمدرسة ليقدم لهم الدعم الفني اللازم أثناء دخولهم لمنصة مدرستي.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد وضعت خطة عامة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة لإنهاء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات وتوزيع الكتب الدراسية، وكذلك عودة المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس بإشراف ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي. وفق “أخبار 24”.
وأنهت مدارس البنين والبنات خلال الفترة الماضية تسليم الكتب الدراسية لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي المعتمدة من وزارة التعليم.