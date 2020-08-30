“مكافحة المخدرات”: هذه أبرز العلامات المصاحبة لتعاطي الفرد للمخدرات

أشارت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى العديد من العلامات التي يعد وجودها دليلا على تعاطي الفرد المخدرات.
وأوضحت اللجنة أن تلك العلامات تختلف باختلاف نوع المخدر وطبيعة تأثيره، محذرة من خطورة تلك المواد جميعها بغض النظر عن أنواعها وتأثيراتها.
وأبانت اللجنة أن أبرز أنواع المخدرات وتأثيراتها تتمثل في الآتي:
-“الكبتاجون”، وأبرز علاماته، الحركة المفرطة، والتلفظ بكلمات بلا وعي، وكذلك حك الأنف باستمرار نتيجة جفاف الغشاء المخاطي، وأيضا تحرك الأسنان ببعضها بصورة مستمرة، والنوم العميق نتيجة بقاء الفرد مستيقظا لفترات طويلة، وزيادة التعرق بشكل كبير.
-“الحشيش”، وتتضمن مؤشرات التعاطي، الضحك الشديد بدون مبرر، وآثار الحروق على الملابس، ووجود مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف، واحمرار العينين، وإهمال المظهر العام، والشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين به، وضعف الذاكرة وكثرة الهروب والانعزال.
-“الشبو (الكريستال ميث)”، ويتمثل في ظهور الشيخوخة المبكرة، وهزال في الجسم، وتساقط الأسنان، والعزلة عن الآخرين، وكثرة الحركة والكلام، وشحوب الوجه مع قلة الشهية، وتغير ملحوظ في الشكل والهيئة، والنوم العميق نتيجة بقاء الفرد مستيقظا لأوقات طويلة، وعدم الاستقرار والعدوانية والعنف.
-“الهيروين”، وأبرز إشاراته، تواجد جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي، وكذلك وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي ومنها إبرة وملاعق محروقة، وشحوب الوجه، والغثيان، وضيق حدقة العين ويصاحبها دموع مستمرة، والشعور الدائم بالاكتئاب والقلق، وعدم الاهتمام بالمظهر العام.
وفق “أخبار 24”.