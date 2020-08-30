بالفيديو.. رصدٌ واقعي لأول يوم دراسي من داخل بيت أحد الطلاب.. وهذه أبرز مشكلاته

بدأ الطلاب والطالبات على مستوى كافة مناطق المملكة، التعامل مع منصة “مدرستي” بشكل فعلي والتعرف على إمكانياتها والجداول الدراسية.
وقال الطالب بالصف الخامس الابتدائي، عبداللطيف نواف، إنه بدأ بالفعل في التعرف على الجداول الدراسية والواجبات، وذلك على الرغم من تخصيص الأسبوع الأول للتعرف على إجراءات عبر المنصة.
وأوضح والد الطالب، نواف الحارثي، أنه لم يجد أي صعوبات في التعامل مع منصة مدرستي، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الحماس لدى الطلاب لبدء العملية الدراسية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة تكمن في الضغط على شبكات الإنترنت، مطالبًا شركات الاتصالات برفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الضغط المصاحب لبدء العام الدراسي.
فيديو | #الإخبارية في أحد المنازل بـ #جدة لرصد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد#نشرة_النهار pic.twitter.com/ZkmfgK8CDQ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 30, 2020