منها مرضى السمنة والسكري.. “الموارد البشرية” توضح استثناءات الحالات المرضية لعودة الموظفين

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، حالات الاستثناءات المرضية لعودة الموظفين الحكوميين لأعمالهم.
وأوضح خلال لقائه مع قناة العربية، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والتأثر بمضاعفاته، حسب تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض، ستشملهم استثناءات العمل عن بُعد.
وأبان أن هذه الفئات تضم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما، والذين يعانون من السمنة المفرطة والسكري وأمراض القلب وضعف المناعة والربو وأمراض الرئة والحالات الطبية المزمنة، مشددًا على ضرورة إرفاق تقارير طبية لإثبات الحالات الصحية لهم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن جميع موظفي القطاع العام في المملكة قد عادوا اليوم الأحد إلى مقرات العمل بنسبة 100%، وذلك مع تطبيق صارم لإجراءات الوقاية.
#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم الموارد البشرية في #السعودية يكشف تفاصيل جديدة عن عودة الموظفين الحكوميين لأعمالهم. pic.twitter.com/wSJZ3d1lOO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 30, 2020