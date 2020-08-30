حذّر الأكاديمي المتخصص بالتقنية، فهد البقمي، من بعض الرسائل المنتشرة على الجوالات، والتي تحمل في طياتها محاولات للنصب وخداع المستخدمين.
وأوضح أن تلك الرسائل تُوهم المستقبلين بأن لهم طردا ويضعون أرقاما وهمية للتتبع ورابطا لتحميل تطبيق لمتابعة الطرد، ثم يطلبون من المستخدم دفع ضريبة عن طريق وضع بيانات البطاقة الائتمانية للسداد.
وأبان المتخصص الأكاديمي في الشؤون التقنية، أن تلك المحاولات تستغل أن الكثيرين قد يكونون في انتظار طرود أو طلبات قادمة إليهم، وهو ما يجعلهم يتفاعلون مع تلك المحاولات.
وفق “أخبار 24”.