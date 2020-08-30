دراسة تُؤكد وجود علاقة بين السمنة والإصابة بكورونا ومعاناة مضاعفاته

خلُصت دراسة أجراها المجلس الصحي السعودي بالتعاون مع البنك الدولي إلى وجود علاقة ارتباطية بين السمنة والإصابة بفيروس كورونا ومعاناة مضاعفاته.
وتوصّل باحثون من المجلس بالاشتراك مع باحثين دوليين إلى أن البدناء أكثر عرضة للإصابة بكورونا بنسبة 47%، كما أنهم أكثر عرضة للتنويم في المستشفى بنسبة 113%.
وأكدت الدراسة كذلك أن البدناء معرضون لدخول العناية المركزة بنسبة 74%، وأن احتمالية الوفاة بسبب الفيروس تزيد بينهم بنسبة 48% مقارنة بغيرهم.وفق “أخبار 24”.
وأُجريت الدراسة المعنونة بـ”أثر السمنة في الإصابة بفيروس كورونا” من قبل باحثين سعوديين هما الدكتور محمد اللحيدان والدكتورة تغريد الغيث بالاشتراك مع الدكتور كريستوفر هربست والدكتور بيري ببكن، وهما باحثان في البنك الدولي.