لحماية الحرمين الشريفين.. “البيئة” تُطلق عمليات استكشاف مواقع تكاثر “الجندب الأسود”

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمال الاستكشاف والمراقبة لمواقع توالد الجندب الأسود وتكاثره في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتهدف عمليات الاستكشاف إلى حماية الحرمين الشريفين والنطاق العمراني في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من انتشار الجندب الأسود.
وتعمل على تنفيذ عمليات الاستكشاف والمراقبة 20 فرقة ميدانية، يشرف عليها 10 أخصائيين وفنيين.
وتغطي الفرق الميدانية نطاقاً مكانياً يمتد من 100 كيلومتر جنوب مكة المكرمة وحتى 100 كيلومتر شمال المدينة المنورة، ومن البحر غرباً حتى 100 كيلومتر إلى شرق النطاق. وفق “أخبار 24”.