متحدثة “التعليم” تكشف موقف الوزارة من استفادة المدارس الأهلية من منصة “مدرستي”

كشفت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، موقف الوزارة من استفادة المدارس الأهلية من منصة “مدرستي”.
وأكدت خلال حديثها لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الوزارة أتاحت المنصة للمدارس الحكومية، مشيرة إلى أنها متاحة أيضًا لإفادة المدارس الأهلية، إن رغبت في ذلك.
وكانت وزارة التعليم قد كشف منصة “مدرستي” خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادًا لبدء العملية التعليمية من خلال التعلم عن بُعد في الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد.
ابتسام الشهري -المتحدث الرسمي لوزارة التعليم:
“منصة مدرستي” يمكن أن تستفيد بها المدارس الأهلية أيضا مع الحكومية#برنامج_ياهلا #خليجية#مدرستي_في_ياهلا pic.twitter.com/nK7fvARB5G
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) August 30, 2020
وفق “أخبار 24”.