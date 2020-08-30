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أخبار محلية > متحدثة “التعليم” تكشف موقف الوزارة من استفادة المدارس الأهلية من منصة “مدرستي”
30/08/2020   10:03 م

متحدثة “التعليم” تكشف موقف الوزارة من استفادة المدارس الأهلية من منصة “مدرستي”

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كشفت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، موقف الوزارة من استفادة المدارس الأهلية من منصة “مدرستي”.

وأكدت خلال حديثها لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الوزارة أتاحت المنصة للمدارس الحكومية، مشيرة إلى أنها متاحة أيضًا لإفادة المدارس الأهلية، إن رغبت في ذلك.

وكانت وزارة التعليم قد كشف منصة “مدرستي” خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادًا لبدء العملية التعليمية من خلال التعلم عن بُعد في الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد.

وفق “أخبار 24”.

متحدثة “التعليم” تكشف موقف الوزارة من استفادة المدارس الأهلية من منصة “مدرستي”

أخبار محلية
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