متى تعود الرحلات الدولية؟ متحدث “الصحة” يُجيب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن عودة “الرحلات الدولية”، يتم دراستها من قبل الخبراء والمختصين، بما لا يخل بالأمن الصحي داخل المملكة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن إعادة بعض الأنشطة بعد التوقف لجائحة كورونا جاء بعد دراسات علمية وافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الأمثل، مشيرًا إلى أن ذلك هو النهج الذي ستسير عليه باقي الأنشطة التي لم تعد حتى الآن.
وأشار وفق “أخبار 24” أن باقي الأنشطة التي لم تعد، تخضع لدراسات من الخبراء والجهات المعنية لاتخاذ القرار الأمثل والتوقيت المناسب للعودة واعتماد البروتوكولات التي تحفظ الأمن الصحي في البلاد للمواطنين والمقيمين.
فيديو | بعد مرحلة العودة بحذر.. متى تعود رحلات الطيران الدولية في #المملكة؟#الإخبارية pic.twitter.com/vUXaxKNWTs
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 30, 2020