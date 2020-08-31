أبرزها مدى إمكانية التسجيل برقم الجوال في حسابين.. “أبشر” ترد على 5 استفسارات شائعة

نشرت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، توضيحات وإجابات لأبرز الاستفسارات التي تلقتها بشأن الخدمات التي تقدمها.
وأوضحت منصة “أبشر”، أنه لا يمكن تسجيل رقم جوال في حسابين مختلفين بالمنصة؛ لأن تسجيل الجوال في حساب آخر سيوقف الدخول إلى الحساب السابق.
وحول طريقة نقل كفالة سائق من خلال المنصة، بّينت أن ذلك يتم من خلال الدخول على خدمة نقل الخدمات واتباع خطوات الخدمة، على أن يتم رفع الطلب من صاحب العمل الحالي مع قبوله من صاحب العمل الجديد.
ولفتت إلى أنه يمكن عمل “خرج ولم يعد” لأفراد الأسرة عبر المنصة من خلال دخول الشخص على حسابه، واختيار خدماته ثم إرسال الطلب.
ودعت من يرغب في تحديث رقم هاتفه المُسجل في المنصة، إلى زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة منه.
وأشارت إلى أنه يمكن استرجاع رصيد المدفوعات الذي لم يتم استخدامه من خلال حساب البنك المُسدد منه إلكترونياً، أو عن طريق التواصل مع المركز الوطني “آمر”.