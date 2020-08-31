بالفيديو.. تعرف على تاريخ حي الشميسي بالرياض وأهميته الكبيرة قديماً

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً عن حي الشميسي الواقع في العاصمة الرياض، سرد تاريخ الحي وأهميته خلال فترة السبعينيات.
وقال أحد سكان الحي ويدعى سعد العمير، إن الحي كان في السابق به شارع رئيسي ممتد من البطحاء إلى مستشفى الشميسي وموزع لأحياء كثيرة، وكان أحد شوارعه يمتد إلى إمارة الرياض، وتمر به حافلات خط البلدة القديمة.
وأضاف العمير أن حي الشميسي كان يحتوي على أشهر المطابخ التي تخدم مدينة الرياض، وتجهز منها الولائم للمناسبات الحكومية الكبيرة، وكان الحي شرياناً مهماً للحركة المرورية والتبضع. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه كل يوم خميس من أيام الأسبوع، كان رجال المرور يتواجدون دائماً في الحي لتنظيم الحركة المرورية نتيجة الزحام الشديد على المطابخ، مبيناً أن أهالي الحي كانت تربطهم صداقة قوية.
#فيديو الدارة |📺
“حي الشميسي” من أوائل الأحياء التي ظهرت بعد هدم سور الرياض.. وكان شارعه شريانًا مهمًا للحركة المرورية والتبضع وبدايات المطاعم الكبيرة.#دارة_الملك_عبدالعزيز أعدت هذه الجولة الميدانية المعلوماتية عن هذا الحي العريق pic.twitter.com/B7pIJrqNy3
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 29, 2020