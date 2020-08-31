“هيئة المهندسين”: دورات كود البناء تستهدف تدريب 1000 مهندس ومهندسة

تعقد الهيئة السعودية للمهندسين دورات متعددة عن كود البناء السعودي، حيث نفذت أولى الدورات “عن بعد” ولمدة 5 أيام بمشاركة نحو 50 مهندساً ومهندسةً، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبد الناصر بن العبد اللطيف، أن الهيئة جدولت عدداً من الدورات التي تسهم في تدعيم قدرات المهندسين ومعرفتهم بمتطلبات الكود السعودي للبناء، الذي يهدف إلى رفع جودة البناء والتشييد في المملكة.
وأشاد بمشاركة المهندسين ودورهم في تنفيذ الكود والالتزام بمعاييره وأدواته، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم مجموعة من الدورات التي تستهدف تدريب ألف مهندس ومهندسة، حيث تعقد الدورة الثانية عن كود البناء السعودي ابتداء من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس، فيما ستنظم دورة في 6 سبتمبر وكذلك في 27 من سبتمبر على امتداد 5 أيام. وفق “أخبار 24”.