فتح الحركة بتقاطع “صاري” مع الملك فهد في جدة اعتباراً من الشهر المقبل

كشفت أمانة محافظة جدة، أنه سيتم فتح الحركة المرورية بمشروع تقاطع جسر طريق “صاري” مع طريق الملك فهد خلال الشهر المقبل، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 78%.
وأوضح المتحدث الإعلامي بأمانة جدة محمد البقمي، أن العمل جار على تنفيذ الجسر الشمالي لافتتاحه للحركة الشهر المقبل، وذلك بعد استئناف المقاول للعمل في الجزء المتوقف، مشيراً وفقاً لـ”المدينة”، إلى أنه يتم استكمال بقية أعمال المشروع بالإضافة لتطوير المنطقة المحيطة بما فيها الجزء الخاص بميدان الفلك.
وأشار “البقمي” إلى أن الأمانة شرعت في تشغيل الجسر الجنوبي للحركة المرورية في يوليو الماضي، متوقعًا انتهاء المشروع بالكامل في مارس المقبل، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة 92 مليون ريال ومدة التنفيذ 18 شهراً.