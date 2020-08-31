"المجلس الصحي": على الطلاب اتباع هذه النصائح خلال الدراسة "عن بعد"

قدّم المجلس الصحي السعودي، عدة نصائح للطلاب لاتباعها خلال متابعتهم للعملية التعليمية ” عن بعد”.
وأكد المجلس أهمية المحافظة على نظافة شاشة الجهاز، وتقليل سطوع إضاءتها لتجنب إجهاد العين، لافتاً إلى أهمية ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الإضاءة الساطعة والتوهج على العين مباشرة.
وأشار إلى ضرورة الحرص على الرمش بصورة متكررة لترطيب العين، واستخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.
وكان استشاري عيون، قد نصح أولياء الأمور بإجراء الفحوصات الأولية لأبنائهم، لمعرفة العيوب الانكسارية وتحديد قوة النظر وقياس ضغط العين.
ولفت إلى ضرورة توفير شاشة كبيرة مناسبة للقراءة خلال تلقي الدراسة عن بعد، ليكون حجم خط الكتابة مناسبًا للقراءة والإضاءة مناسبة وكذلك وضعية القراءة.
وفق “أخبار 24”.