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31/08/2020   12:53 م

“فهد الطبية” توضح أعراض سرطان الغدة الدرقية وطرق ‏الوقاية منه

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن الإصابة بسرطان الغدة ‏الدرقية تحدث نتيجة وجود خلل في الحمض النووي الوراثي، ما ‏يؤدي لنمو الخلايا بشكل غير منضبط.‏

وبيّنت في رسالة توعوية أن الأعراض تشمل ألمًا في الرقبة، وصعوبة في البلع ‏والتنفس، مع ظهور كتلة في مقدمة الرقبة، بالإضافة لتغير نغمة ‏الصوت تجاه الخشونة او البحة، أو حدوث صعوبة في الكلام.‏

ونصحت المدينة الطبية باتباع عدد من طرق الوقائية، منها الحد ‏من التعرض لمختلف أنواع الأشعة، وإجراء الفحص المبكر لمن ‏تعرضوا للأشعة بكثرة في طفولتهم، أو من لديهم تاريخ مرضي ‏بالعائلة، أو من ظهرت عليهم علامات تضخم بالغدة الدرقية.‏ وفق “أخبار 24”.

“فهد الطبية” توضح أعراض سرطان الغدة الدرقية وطرق ‏الوقاية منه

طب وتداوي
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