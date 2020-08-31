“فهد الطبية” توضح أعراض سرطان الغدة الدرقية وطرق ‏الوقاية منه

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن الإصابة بسرطان الغدة الدرقية تحدث نتيجة وجود خلل في الحمض النووي الوراثي، ما يؤدي لنمو الخلايا بشكل غير منضبط.
وبيّنت في رسالة توعوية أن الأعراض تشمل ألمًا في الرقبة، وصعوبة في البلع والتنفس، مع ظهور كتلة في مقدمة الرقبة، بالإضافة لتغير نغمة الصوت تجاه الخشونة او البحة، أو حدوث صعوبة في الكلام.
ونصحت المدينة الطبية باتباع عدد من طرق الوقائية، منها الحد من التعرض لمختلف أنواع الأشعة، وإجراء الفحص المبكر لمن تعرضوا للأشعة بكثرة في طفولتهم، أو من لديهم تاريخ مرضي بالعائلة، أو من ظهرت عليهم علامات تضخم بالغدة الدرقية. وفق “أخبار 24”.