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أخبار محلية > “التعليم” تحدد موعد دوام الهيئة الإدارية بالمدارس.. وزمن الحصة الدراسية
31/08/2020   12:54 م

“التعليم” تحدد موعد دوام الهيئة الإدارية بالمدارس.. وزمن الحصة الدراسية

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وجهت وزارة التعليم، بتعديل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك زمن الحصة الدراسية في منصة “مدرستي”.

جاء ذلك في تعميم صادر عن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، بأن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية من (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين) حضوريا، للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة 8,30 صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة 2,30 ظهرًا.

وتضمن التعميم، أن يكون زمن الحصة الدراسية في منصة “مدرستي” للمرحلتين المتوسطة والثانوية هو 40 دقيقة، و35 دقيقة للمرحلة الابتدائية. ‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن القرار جاء بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن تعديل بداية اليوم الدراسي عن بعد، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، الذي نص أن يكون من الساعة 9 صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة 3 عصرًا.

“التعليم” تحدد موعد دوام الهيئة الإدارية بالمدارس.. وزمن الحصة الدراسية

أخبار محلية
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