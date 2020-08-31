“التعاون” يستغني عن مدربه بعد الخسارة أمام “الاتفاق”

اتخذ مجلس إدارة نادي التعاون، قرارًا هامًا بشأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعدما خسر الفريق بهدف دون رد، أمام نظيره الاتفاق، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلن النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مجلس إدارة التعاون قرر إلغاء عقد المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس، وتكليف المدرب الوطني عبدالله عسيري بقيادة الفريق الأول.
وبنتيجة الفريقين، ارتفع رصيد الاتفاق عند النقطة 42 ليبقى في المركز السابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 نقطة ليبقى في المركز العاشر.
📄 قرر مجلس إدارة نادي #التعاون إلغاء عقد المدرب البرتغالي #فيتور_كامبيلوس ، وتكليف المدرب الوطني #عبدالله_عسيري بقيادة الفريق الأول . pic.twitter.com/hjEI8QlSOi
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 30, 2020
وفق “أخبار 24”.