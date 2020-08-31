ودع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عبدالفتاح عسيري، جماهير فريقه، برسالة مؤثرة، بعد خوضه آخر مبارياته أمام الشباب، والتي أُقيمت بينهما مساء اليوم، تمهيداً لانتظامه مع ناديه الجديد النصر.
واستضاف فريق الأهلي بقيادة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش نظيره الشباب، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار الجولة الـ28 من دوري المحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وتحدث “عسيري” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة: “التعادل جيد أمام الشباب، كنا نتمنى الفوز وحصلنا على فرصتين أو ثلاثة ولم نوفق، كنا نرغب في الانتصار لمساعدة المدرب على التغيير في التشكيل بالمباراتين المقبلتين، والثبات على المركز الثالث”.
وتابع عسيري: “الإصابات لعبت دوراً، والمدرب أحياناً هو المسؤول عن التشكيل، ولديه وجهة نظر في اللاعبين المشاركين، ويعتمد على باللاعبين الأجهز فنياً وبدنياً”. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عن رسالته لجماهير الأهلي بعد مباراته الأخيرة مع الفريق اليوم، أوضح عسيري: “أشكر الجماهير وكنت أرغب في الخروج من النادي بعد تحقيق شيء معه، ولكن قدمت ما في وسعي ولم أتخاذل في أي مباراة، أو أغيب لأي سبب يتعلق بالأموال، وتمنيت الأفضل وما كتبه الله كان”.
وعن رسالته لجماهير نادي النصر، التي تنتظر انضمامه خلال الفترة المقبلة، أختتم: “أود أن أقول لجماهير النصر، أنني لن أخيب ظنهم والرد في الملعب”.
عبدالفتاح عسيري – لاعب #الأهلي :
مباراة اليوم كانت آخر مباراة لي مع #الأهلي، و أقول لجماهير #النصر ردي سيكون بالملعب.#الاهلي_الشباب pic.twitter.com/rA9sQLTvNd
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 30, 2020