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اخبار رياضية > بعد صفقة “كيم جين سو”.. النصر يقترب من ضم هذا اللاعب
31/08/2020   1:02 م

بعد صفقة “كيم جين سو”.. النصر يقترب من ضم هذا اللاعب

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن مسؤولو نادي النصر، يقتربون من حسم صفقة قوية، لتدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت المصادر وفقًا لبرنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، إن إدارة النصر قد اتفقت مع نظيرتها بنادي الحزم على شراء عقد الظهير الأيمن أسامة الخلف.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم إدراج اسم الظهير أسامة الخلف، في قائمة الفريق الآسيوية، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة خلال الساعات القليل المقبلة. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه الصفقة المنتظرة، عقب التقارير التي أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن النصر حسم انتقال الكوري الجنوبي كيم جين سو ظهير أيسر جيونبك هيواندي، رسمياً، وذلك ليمثل الفريق في دوري الأبطال.

بعد صفقة “كيم جين سو”.. النصر يقترب من ضم هذا اللاعب

اخبار رياضية
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