جدول ترتيب دوري المحترفين بعد نتائج مباريات اليوم

انتهت مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ 28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة القمة والتي جمعت الأهلي بالشباب، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وخلال الجولة، حصد فريق الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بشكل رسمي برصيد 66 نقطة في صدارة جدول الترتيب، قبل جولتين على نهاية الموسم الجاري. وفق “أخبار 24”.
أما فريق النصر حامل لقب الموسم الماضي، ففي المركز الثاني، واستمر الأهلي في المركز الثالث بعد التعادل مع الشباب بنتيجة 1-1، وما زال الاتحاد في المركز الحادي عشر، بعد التعادل مع الفتح بهدف لمثله.
وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين كالتالي:
1- الهلال: 66 نقطة
2- النصر: 60 نقطة
3-الأهلي : 47 نقطة
4- الوحدة: 46 نقطة
5- الفيصلي: 45 نقطة
6- الرائد: 43 نقطة
7- الاتفاق: 42 نقطة
8- الشباب: 40 نقطة
9- أبها: 35 نقطة
10- التعاون: 32 نقطة
11- الاتحاد: 31 نقطة
12- الفتح: 30 نقطة
13- الفيحاء: 29 نقطة
14- ضمك: 29 نقطة
15- الحزم: 27 نقطة
16- العدالة: 21 نقطة