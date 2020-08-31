الهلال يستقر على أجانبه في “الآسيوية”

كشفت تقارير صحفية، اليوم، استقرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، على الرباعي الأجنبي الذي سيمثل قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.
وأبقى “لوشيسكو”، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، رباعي الهلال؛ الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والإيطالي سيباستيان جوفنيكو، والبيروفي أندريه كاريلو، والكوري الجنوبي هيون سو، في قائمة الفريق الخاصة بدوري أبطال آسيا 2020.
وأشارت الصحيفة، إلى أن قائمة الهلال التي اختارها لوشيسكو، شهدت أيضاً اختيار الثنائي متعب المفرج، والحارس عبدالله الجدعاني القادم من صفوف فريق الوحدة.
وتابعت الصحيفة أن الهلال سيتاح له، إضافة أو تبديل 5 لاعبين من القائمة بدون سبب، و 3 لاعبين بسبب الإصابة، قبل تاريخ 10 سبتمبر ووفقًا للائحة التسجيل المعدلة.