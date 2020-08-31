"تقويم التعليم" تعلن فتح باب التسجيل لاختبار القدرات العامة للفترة الأولى

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم (الإثنين) فتح باب التسجيل لاختبار القدرات العامة (الفترة الأولى).
وقالت الهيئة إن التسجيل سيكون متاحاً من خلال الموقع الإلكتروني، وإن بداية التسجيل المبكر للطالبات سيكون اعتباراً من اليوم، في حين سيبدأ التسجيل المبكر للطلاب بعد غد (الأربعاء).
وأضافت أن بداية التسجيل المتأخر للطلاب والطالبات سيكون في 20 سبتمبر المقبل، بينما تبدأ الاختبارات في 2 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن نهاية التسجيل المتأخر للطلاب والطالبات سيكون في 8 أكتوبر المقبل، على أن تكون نهاية الاختبارات في 10 أكتوبر المقبل.
وفق “أخبار 24”.