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أخبار محلية > إغلاق باب المرافعات في قضيتيْ خليَّتَي الدالوة والحرازات والنطق بالحكم قريبًا
31/08/2020   7:57 م

إغلاق باب المرافعات في قضيتيْ خليَّتَي الدالوة والحرازات والنطق بالحكم قريبًا

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أفادت مصادر، اليوم (الإثنين)، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة، أغلقت باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوة بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة.

وذكرت المصادر أنه سيتم قريبًا النطق بالحكم النهائي في القضيتين اللتين تورط عناصرهما في عدد من الجرائم الإرهابية.

وكانت قرية الدالوة بالأحساء، قد شهدت هجوما إرهابيا نفذه مسلحون في نوفمبر 2014 وتسبب في مقتـل 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وذلك بعد ترجّل 3 إرهابيين من إحدى السيارات، وبدأوا بإطلاق النار من أسْلحة رشاشات ومسدسات بشكل عشوائي ضد الموجودين. وفق “أخبار 24”.

وفيما يخص العناصر المتورطة في قضية خلية الحرازات في جدة، فقد ثبتت علاقة الخلية بالعمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 29/ 9/ 1437هـ، كما ثبت تورطهم في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمحافظة جدة بتاريخ 28/ 9/ 1437هـ.

إغلاق باب المرافعات في قضيتيْ خليَّتَي الدالوة والحرازات والنطق بالحكم قريبًا

أخبار محلية
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