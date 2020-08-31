‏”ساما” تلزم البنوك بالإفصاح عن أسعار ‏المنتجات التمويلية ‏في مواقعها الإلكترونية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة، الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المستهلكين من المقارنة بين أسعار تلك المنتجات.
وألزمت “ساما” البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بالإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات التسويقية، وحثت المستهلكين على زيارة تلك المواقع والمقارنة بين الأسعار، مما يُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة، لاختيار المنتجات التي تراعي وتخدم احتياجاتهم.
وأشارت المؤسسة إلى أن قواعد الإفصاح تُلزم جميع البنوك وشركات التمويل بحصر كافة أسعار المنتجات التمويلية والادخارية التي يقدمها البنك أو شركة التمويل في صفحة واحدة تحت أيقونة باسم “أسعار المنتجات التمويلية والادخارية” في الصفحة الرئيسية من الموقع الإلكتروني للبنك أو الشركة. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة أن تتضمن الصفحة جميع الجداول أو الآلة الحاسبة للمنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الائتمان (إن وجدت)، إضافة إلى الصفحة الخاصة بكل منتج، بحيث تبين الآلة الحاسبة نوع المنتج والأسعار الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، مع تأكيد القواعد الصادرة عن المؤسسة على مراجعة الأسعار بشكل دوري، كل شهر على الأقل .