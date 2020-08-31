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أخبار محلية > ‏”ساما” تلزم البنوك بالإفصاح عن أسعار ‏المنتجات التمويلية ‏في مواقعها الإلكترونية
31/08/2020   7:58 م

‏”ساما” تلزم البنوك بالإفصاح عن أسعار ‏المنتجات التمويلية ‏في مواقعها الإلكترونية

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور قواعد ‏الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة، ‏الهادفة ‏إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المستهلكين من المقارنة بين ‏أسعار تلك المنتجات.‏

وألزمت “ساما” البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ‏بالإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت ‏الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات ‏التسويقية، وحثت المستهلكين على زيارة تلك المواقع والمقارنة ‏بين الأسعار، مما يُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة، لاختيار ‏المنتجات التي تراعي وتخدم احتياجاتهم‎.‎
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وأشارت المؤسسة إلى أن قواعد الإفصاح تُلزم جميع البنوك ‏وشركات التمويل بحصر كافة أسعار المنتجات التمويلية ‏والادخارية التي يقدمها البنك أو شركة التمويل في صفحة واحدة ‏تحت أيقونة باسم “أسعار المنتجات التمويلية والادخارية” في ‏الصفحة الرئيسية من الموقع الإلكتروني للبنك أو الشركة.‏ وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة أن تتضمن الصفحة جميع الجداول أو الآلة ‏الحاسبة للمنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الائتمان (إن ‏وجدت)، إضافة إلى الصفحة الخاصة بكل منتج، بحيث تبين الآلة ‏الحاسبة نوع المنتج والأسعار الدورية بناءً على مدخلات ‏المستهلك، مع تأكيد القواعد الصادرة عن المؤسسة على مراجعة ‏الأسعار بشكل دوري، كل شهر على الأقل .‏

‏”ساما” تلزم البنوك بالإفصاح عن أسعار ‏المنتجات التمويلية ‏في مواقعها الإلكترونية

أخبار محلية
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