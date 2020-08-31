"الدفاع" و"الإسكان" توقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من مزايا "سكني"

وقع نائب وزير الإسكان، المهندس عبد الله البدير، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد البياري، مذكرة تفاهم بين وزارتي الإسكان والدفاع.
ويتولى برنامج “سكني”، وفقا للاتفاقية تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع المستحقين للدعم السكني، التي تشمل الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، أو الأراضي السكنية، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، والتعاون المشترك داخل مقرات وزارة الدفاع وأفرع القوات المسلحة لتمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني الملائم.
إضافة لتوفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة مثل الاستحقاق الفوري، والتنسيق المشترك لبحث الفرص المستقبلية للاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لسلسلة من المبادرات التي نفذها برنامج “إسكان” بوزارة الدفاع بالتعاون مع برنامج “سكني” في وزارة الإسكان، الذي وقع اتفاقيات مع 20 وزارة وجهة.
وفق “أخبار 24”.