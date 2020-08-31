نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مال وأعمال > للاستغناء عن أندرويد.. هواوي تطلق نظامًا خاصًا بهواتفها في هذا الموعد
31/08/2020   8:00 م

للاستغناء عن أندرويد.. هواوي تطلق نظامًا خاصًا بهواتفها في هذا الموعد

+ = -
391

كشف المدير العام لشركة هواوي، يو تشينغ دونغ، عن آخر الخطوات التي تتخذها الشركة للحد من تداعيات العقوبات والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

وأكد المدير العام، وفقا لموقع “روسيا اليوم”، أن الشركة تنوي إطلاق نظام تشغيل خاص بهواتفها للاستغناء عن نظام أندرويد، موضحا أن النظام البديل هو HarmonyOS.

وأضاف أن النظام الجديد قد لا يكون متاحا لكافة هواتفها، لافتا إلى أن طرحه سيكون خلال العام المقبل.

يذكر أن موقع Sina News ” ذكر أن مهندسي هواوي يعملون حالياً على الجيل الأول من HarmonyOS، كما يخططون لاختبار الجيل الثاني من هذا النظام”.

للاستغناء عن أندرويد.. هواوي تطلق نظامًا خاصًا بهواتفها في هذا الموعد

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109496.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.