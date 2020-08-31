للاستغناء عن أندرويد.. هواوي تطلق نظامًا خاصًا بهواتفها في هذا الموعد

كشف المدير العام لشركة هواوي، يو تشينغ دونغ، عن آخر الخطوات التي تتخذها الشركة للحد من تداعيات العقوبات والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
وأكد المدير العام، وفقا لموقع “روسيا اليوم”، أن الشركة تنوي إطلاق نظام تشغيل خاص بهواتفها للاستغناء عن نظام أندرويد، موضحا أن النظام البديل هو HarmonyOS.
وأضاف أن النظام الجديد قد لا يكون متاحا لكافة هواتفها، لافتا إلى أن طرحه سيكون خلال العام المقبل.
يذكر أن موقع Sina News ” ذكر أن مهندسي هواوي يعملون حالياً على الجيل الأول من HarmonyOS، كما يخططون لاختبار الجيل الثاني من هذا النظام”.