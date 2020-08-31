نشرت وزارة التعليم، اليوم (الاثنين)، مجموعة إرشادات تساعد الطلاب والطالبات في الحفاظ على خصوصيتهم أثناء استخدام منصة “مدرستي” للتعلّم عن بعد.
وأوصت الوزارة الطلاب والطالبات بالحفاظ على سريّة معلوماتهم الخاصة والحساسة؛ كاسم المستخدم وكلمة المرور ورقم السجل المدني، وعدم مشاركتها مع الآخرين.
كما حثتهم على إبلاغ المعلمين والمعلمات في حال اشتباههم في أي سلوك مريب أثناء الدرس؛ كدخول أشخاص خارجيين أو نشر محتوى غير مناسب.
وأرشدت الوزارة الطلاب والطالبات إلى التأكد من تسجيل خروجهم من المنصة وإغلاقها عند الانتهاء من كافة دروس اليوم.
وحذرت من تصوير الزملاء أو المعلمين أو محتويات المنصة، ومن انتحال شخصية الغير، مؤكدة ضرورة مراعاة خصوصيات الآخرين عند استخدام المنصة.
وفق “أخبار 24”.