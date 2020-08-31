نائب وزير الصناعة يكشف العدد الإجمالي للمصانع في المملكة.. وهكذا ساهمت في تجاوز جائحة كورونا

أكد نائب وزير الصناعة، المهندس أسامة زامل، أن قطاع الصناعة يمتلك كافة المقومات التي يمكن البناء عليها للوصول إلى منظومة مستقبلية كاملة.
وكشف، خلال حديث لقناة الإخبارية، أن إجمالي عدد المصانع في مختلف مناطق المملكة بلغ 9191 مصنعًا، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تمثل 8000 مصنع من القوام الإجمالي لعدد المصانع في المملكة.
وأوضح أن اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي ساهم في سد بعض الفجوات الخاصة بالطلب على بعض المنتجات الأساسية، سواء كانت غذائية أو طبية، مؤكدًا أن قدرة المصانع على إنتاج كميات كبيرة من الكمامات خلال جائحة كورونا ساهمت في تغطية جزء كبير من الطلب عليها في السوق. وفق “أخبار 24”.
فيديو | نائب وزير #الصناعة لـ #الإخبارية: لدينا 9191 مصنعا في مختلف مناطق #المملكة #أموال_ومسارات pic.twitter.com/Bac3nEfqiV
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 31, 2020