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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج تقوم بأعمال تنظيف وادي حنيفة بجوار طريق الرياض الخرج السريع
31/08/2020   8:09 م

بالصور.. #بلدية_الخرج تقوم بأعمال تنظيف وادي حنيفة بجوار طريق الرياض الخرج السريع

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تقوم إدارة التشغيل والصيانة ببلدية محافظة الخرج بأعمال تنظيف وادي حنيفة بجوار طريق الرياض الخرج السريع ضمن الإستعدادات لموسم الأمطار من المخلفات والأشجار.

بالصور.. #بلدية_الخرج تقوم بأعمال تنظيف وادي حنيفة بجوار طريق الرياض الخرج السريع

أخبار الخرج
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