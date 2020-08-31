بالصور.. #بلدية_الخرج تقوم بأعمال تنظيف وادي حنيفة بجوار طريق الرياض الخرج السريع

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تقوم إدارة التشغيل والصيانة ببلدية محافظة الخرج بأعمال تنظيف وادي حنيفة بجوار طريق الرياض الخرج السريع ضمن الإستعدادات لموسم الأمطار من المخلفات والأشجار.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج