المشرف على قنوات “عين” يستعرض المحتوى التعليمي.. ويكشف نسب المشاهدة في أول يوم دراسي

كشف المشرف العام على قنوات “عين” التابعة لوزارة التعليم، حامد الغامدي، المحتوى التعليمي لشبكة القنوات، والتي تخدم المراحل التعليمية المختلفة في جميع مناطق المملكة، موضحًا أن القنوات تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الوقت الحالي.
وأوضح، خلال حديث لبرنامج “تم” على قناة السعودية، أن شبكة القنوات تقدم محتوى تعليميا لجميع مراحل الدراسة من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي.
وقال إن الإقبال على القنوات منذ يوم أمس كان كبيرًا، حيث أكد أن عدد المشاهدات في أول يوم دراسي بلغ 4 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، كما أكد أن اليوم شهد تحقيق مليون مشاهدة للمحتوى التعليمي بعد ساعة واحدة من بدء اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية.
وأشار إلى أن عدد القنوات التعليمية في الشبكة بلغ 23 قناة، بعد أن بدأت منذ 8 سنوات بالتخصص في التعليم الجامعي بتشغيل 12 قناة فقط، مؤكدًا أنه بعد الدمج بين وزارتي التعليم أصبحت الشبكة تخدم كافة الطلاب في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبان الغامدي أن المحتوى المعروض على قنوات “عين” خضع للتدقيق والمتابعة على مستوى التعليم والإشراف التربوي من قبل وزارة التعليم، مؤكدًا أن هذا المحتوى تم تسجيله من خلال مجموعة كبيرة من المعلمين.
#تم | حامد الغامدي – المشرف العام على قنوات “عين” بوزارة التعليم يعرّف بقنوات عين الفضائية. pic.twitter.com/W6ud1LwILw
— برنامج تم (@TammTalkShow) August 31, 2020
#تم | حامد الغامدي – المشرف العام على قنوات “عين” بوزارة التعليم: المحتوى المعروض على قنوات عين الفضائية محتوى مدقق مُتابع من جهات عدة داخل الوزارة على مستوى المعلمين والإشراف التربوي والمناهج. pic.twitter.com/Vbcam5Dhw4
— برنامج تم (@TammTalkShow) August 31, 2020