دراسة: العطور ومستحضرات التجميل خطر يهدد المراهقين

أكّدت دراسة علمية أجراها خبراء أمريكيون وجود صلة بين الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند المراهقين وبين التعرّض للمواد الكيماوية المستخدمة في تركيب العطور ومستحضرات التجميل.
واعتبروا أن هذه الأعراض تشير إلى اضطراب الغدد الصماء، والتي تحدث عند زيادة التعرّض لمركبات مثل “الفثالات”، وهي عبارة عن ملدّنات تتم إضافتها للبلاستيك لتحسين مرونته وشفافيته.
وحذّر الخبراء، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، المراهقين من الإفراط في استخدام تلك المواد التي يشيع استخدامها أيضاً في تغليف المواد الغذائية والأدوية وبعض المستحضرات الصيدلانية.
يُذكر أن الفثالات تتداخل مع النشاط الطبيعي لهرمونات الأندروجين والتستوستيرون، ما يشكّل خطراً كبيرا على عملية التكاثر والسمات الجسدية بين المراهقين من الجنسين.