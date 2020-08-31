وزير الصناعة يستعرض منجزات الوزارة في أول عام من تأسيسها

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف منجزات الوزارة في أول عام من تأسيسها.
وقال إن الوزارة نجحت خلال أول عام في إكمال إيجاد التشريعات اللازمة لنمو قطاعي الصناعة والتعدين وتحفيز الاستثمار فيهما.
وأضاف أن الوزارة أزالت المعوقات التي تواجه المستثمرين، وجلبت رؤوس أموال جديدة للاستثمار في القطاعين؛ نظراً للشفافية في الإجراءات.
وأشار الوزير إلى إطلاق برنامج “صُنع في السعودية”، وتحويل التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد وهيئة التجارة الخارجية. وفق “أخبار 24”.
وأكد الخريف أن القطاع الصناعي استغل جائحة كورونا في تعظيم أثر الصناعة المحلية التي وفّرت احتياج المستهلكين بشكل كامل من الغذاء والمستلزمات الطبية، كما أن المبادرات التحفيزية قللت من الآثار على القطاع.
ولفت الوزير إلى التكامل بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية، مشيراً إلى وجود الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وإلى التوسع في المسح الجيولوجي، ما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بعد اكتشافها.