“نيوم” تفتح باب القبول للمرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف

أعلنت نيوم عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف قطاعات نيوم، ويستمر على مدى أسبوع.
وأوضحت نيوم أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات منطقة تبوك ونيوم، وفقاً لمعايير دقيقة، ويمكن للمهتمين معرفة المزيد حول كيفية التقديم واختيار التخصصات عبر الموقع الإلكتروني للمسؤولية الاجتماعية .
وأشارت إلى أن البرنامج يتيح الابتعاث في العديد من المسارات، من خلال فتح المجال أمام الطلاب المبتعثين لدراسة 30 تخصصاً، منها علوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات، ويمكنهم أيضاً مواكبة تطلعات نيوم لتكون وجهة محورية لمستقبل قطاع الطيران والسفر العالمي من خلال دراسة تخصصات إدارة الطيران وإدارة عمليات المطارات وهندسة الطيران، وغيرها من التخصصات في قطاعات الرياضة والصحة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وفق “أخبار 24”.
وأكدت نيوم أن البرنامج يعكس التزامها بالاستثمار في القدرات العلمية لأبناء وبنات المجتمع المحلي عبر اكتشاف مواهب المتقدمين واستقطابهم وتوجيههم إلى دراسة تخصصات متنوعة، لتنمية قدراتهم العلمية في أفضل 100 جامعة حول العالم، مع تعزيز مهاراتهم اللغوية والحياتية والعملية، لقيادة تواكب طموحاتهم وتحقق رؤية نيوم لتكون وجهة عالمية، تتبنى صناعة المستقبل.