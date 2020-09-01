هل تنقص حمية الكيتو الوزن وتعالج السكري والضغط؟ استشاري تغذية سريرية يجيب

كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان حالات استخدام حمية الكيتو الشهيرة، مشددًا على أنها ليست آمنة في التعامل مع حالات السكري والضغط.
وأوضح أن حمية الكيتو تُستخدم لعدد قليل من مرضى الصرع، وبالأخص الأطفال، مرجعًا ذلك إلى ضرورة منع الكربوهيدرات عنهم لتقليل أعراض المرض.
وأشار إلى أن أغلب الدراسات أكدت أن الكيتو هو نظام غذائي غير آمن لإنقاص الوزن وحالات ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري، كما أكد أنها لم تُعتمد من أي جهة علمية أو متخصصة في التغذية السريرية.
وأكد أن المشجعين على اتباع هذه الحمية في الغالب يكونون إما مسوّقين تجاريين أو متحمسين لهذا النظام دون دراية كاملة بآثاره الصحية، موضحًا أن الكمية الكبيرة من الدهون تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، ما قد يؤدي إلى الجلطات وأمراض الشرايين والقلب. وفق “أخبار 24”.
وتُعد حمية الكيتو واحدة من أشهر أنظمة إنقاص الوزن في العالم خلال الوقت الحالي، وهي تعتمد على خفض الكربوهيدرات وزيادة نسب الدهون في الجسم، لتحفيز عملية الحرق وتحويل الجسم إلى آلة لحرق الدهون المكتسبة والمخزنة.
البروفيسور عبدالعزيز العثمان، من رواد تخصص التغذية في المملكة يتحدث عن حمية الكيتو@amothman
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— د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) August 31, 2020