نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > نزار باهبري يحذر من الإنفلونزا الموسمية المصاحبة لكورونا في الشتاء.. ولهذا السبب ينصح بالتطعيم
01/09/2020   8:06 ص

نزار باهبري يحذر من الإنفلونزا الموسمية المصاحبة لكورونا في الشتاء.. ولهذا السبب ينصح بالتطعيم

+ = -
1444

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، أهمية الحصول على التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية قبل الشتاء المقبل.

وأوضح، خلال برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه من المتوقع حدوث بعض المشاكل في التفريق بين أعراض فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أهمية عمل مسحات PCR للإنفلونزا الموسمية للتأكد من أن الأعراض تخص هذا المرض.

وشدد على أهمية التعامل بجدية مع الإنفلونزا الموسمية لتجنب مضاعفاتها، مؤكدًا أن كافة الحالات يمكنها الحصول على التطعيم الخاص بالمرض، والذي بدوره لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا ولكن يقلل من مضاعفاتها. وفق “أخبار 24”.

نزار باهبري يحذر من الإنفلونزا الموسمية المصاحبة لكورونا في الشتاء.. ولهذا السبب ينصح بالتطعيم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109561.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.