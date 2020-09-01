نزار باهبري يحذر من الإنفلونزا الموسمية المصاحبة لكورونا في الشتاء.. ولهذا السبب ينصح بالتطعيم

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، أهمية الحصول على التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية قبل الشتاء المقبل.
وأوضح، خلال برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه من المتوقع حدوث بعض المشاكل في التفريق بين أعراض فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أهمية عمل مسحات PCR للإنفلونزا الموسمية للتأكد من أن الأعراض تخص هذا المرض.
وشدد على أهمية التعامل بجدية مع الإنفلونزا الموسمية لتجنب مضاعفاتها، مؤكدًا أن كافة الحالات يمكنها الحصول على التطعيم الخاص بالمرض، والذي بدوره لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا ولكن يقلل من مضاعفاتها. وفق “أخبار 24”.
د. #نزار_باهبري:
يجب أن ننتبه كثيرا لـ “الأنفلوانزا الموسمية” هذا العام، والتطعيم ضرورة للجميع..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/BqKhq8U4u3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) August 31, 2020