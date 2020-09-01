أظهرت مجموعة من الصور تصميمات مشروع محطات قطار الرياض، المستلهمة من الحضارة العربية، والبيئة السعودية المعاصرة.
ومن أبرز هذه المحطات، محطة مركز الملك عبد الله المالي إحدى أفخم محطات النقل العام بالعالم، والأكبر بالرياض من حيث عدد المسارات، حيث تضم 3 مسارات، وهي من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.
وأوضحت الصور أن المعالم الخارجية لمحطة قصر الحكم تعكس الحداثة وروح المستقبل، وتروي أروقتها ومرافقها الداخلية الثقافة السعودية الأصيلة، والتي ستكون مخصصة لـ (stc) بوجهة تجارية توفر خدمات متعددة لروادها من متاجر ومطاعم ومقاه.
وأبانت الصور أن تصميم المحطة الغربية مستلهم من الشكل الجمالي لانحناءات الكثبان بالصحراء، وهي تشتمل على محطتين للقطار والحافلات، بالإضافة إلى مبنى لمواقف السيارات يتسع لـ 1000 سيارة.
وفق “أخبار 24”.