منهياً الفقرة بمداعبة مع مُعد البرنامج.. مذيع “العربية” يجري تجربة افتراضية لشريحة إيلون ماسك على الهواء

أجرى مذيع قناة العربية طاهر بركة تجربة للواقع المعزز وشريحة نيورالينك الحديثة الداعمة للعقل البشري، وذلك على الهواء مباشرة.
وأظهرت التجربة نموذجا تخيليا لما يمكن أن يكون عليه الإنسان المزود بالشريحة الداعمة للعقل البشري خلال سماع الموسيقى.
واستعرض بركة تجربة افتراضية للواقع المعزز والتحكم بالأشياء أثناء تقديمه لهذه الفقرة، مثل خفض مستوى الإضاءة أو إجراء مكالمة مع مُعد البرنامج حسام كيروز من خلال الاتصال عبر الشرائح الداعمة، حيث أخبره بضرورة الانتهاء من الفقرة خلال 20 ثانية. وفق “أخبار 24”.
وداعب مذيع العربية المُعد بالتأكيد على أنه في معظم الأحيان لا يرغب في استخدام السماعة المستخدمة في الاستماع إلى توجيهات المخرج وفريق الإعداد.
وكان المخترع الأمريكي إيلون ماسك قد كشف عن تجربة الشريحة الداعمة للعقل البشري على بعض الحيوانات خلال الأيام القليلة الماضية، كخطوة أولى لتجربتها على العقل البشري.
مذيع #العربية يتحدث بالواقع المعزز كأن في دماغه شريحة إيلون مسك.. هذا ما يحدث على الهواء pic.twitter.com/WrRxYfpvKY
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 30, 2020