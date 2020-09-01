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أخبار المناطق > استغلوا ظروف “كورونا”.. “أمانة جدة” ترفع أسماء المعتدين على الأراضي الحكومية للجهات المعنية
01/09/2020   8:12 ص

استغلوا ظروف “كورونا”.. “أمانة جدة” ترفع أسماء المعتدين على الأراضي الحكومية للجهات المعنية

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أكدت أمانة محافظة جدة أنها رفعت قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية من دون مستمسكات شرعية أو صكوك إلى الجهات المعنية من بداية 2020، مبينةً أنهم استغلوا ظروف جائحة كورونا وانشغال الجهات الحكومية بها.   

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة محمد البقمي وفقاً لـ”الوطن”، إن الأمانة تعمل على مكافحة التعديات والحد من انتشار العشوائيات في نطاق 19 بلدية فرعية على الأراضي الحكومية، مبيناً أن إجمالي الأراضي التي تمت استعادتها خلال العالم الحالي بلغ نحو 600 ألف متر مربع.   

وأوضح أن لائحة الغرامات البلدية تُلزم المعتدي بإزالة جميع التعديات التي قام بها على الأراضي الحكومية، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال مع الرفع بأسماء المعتدين للجهات المختصة.   

استغلوا ظروف “كورونا”.. “أمانة جدة” ترفع أسماء المعتدين على الأراضي الحكومية للجهات المعنية

أخبار المناطق
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