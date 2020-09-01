بدأ بـ 12 طالباً في قصور الناصرية.. قصة معهد العاصمة النموذجي وأبرز الأمراء الذين تخرجوا فيه

سرد باحث تاريخي قصة معهد العاصمة النموذجي الذي يقع في العاصمة الرياض، وأنشئ في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز، مبيناً أبرز الأمراء الذين درسوا وتخرجوا فيه.
وقال الباحث عبدالله اليامي إن المعهد يتجاوز عمره الـ 80 عاماً، وبدأ بداية متواضعة في قصور الناصرية، وكان عبارة عن 5 فصول فقط 4 منها للطلاب والخامس خصص لإدارة المدرسة، وكان يضم في البداية 12 طالباً فقط، بينهم 3 من أبناء الملك سعود وهم الأمراء مساعد ومحمد وعبدالله.
وأضاف اليامي أن المعهد مر بعدة مسميات؛ فسمي في البداية بمعهد أنجال ولي العهد ثم معهد أنجال جلالة الملك، وفي إحدى حفلات تخرج قوات الحرس الملكي أشار مدير المعهد الشيخ عثمان الصالح على الملك سعود بأن ينتقلوا إلى مبنى جديد لأن المعهد أصبح صغيراً. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه تم تشييد البناء الجديد للمعهد على مساحة مليون متر مربع بإشراف المعلم محمد بن لادن، وتم الانتقال إليه في أوائل الثمانينات الهجرية، مضيفاً أنه في عام 1400 هـ استقطع منه الجزء الجنوبي الشرقي وبُنيت مكانه مدارس الرياض، وفي عام 1405 هـ استقطع منه الجزء الشمالي الشرقي وشيدت صالة الفنون التشكيلية.
وأشار إلى أن معظم أحفاد الملك عبدالعزيز تخرجوا في المعهد، كما تخرج فيه أيضاً 6 من أبناء الملك المؤسس، وهم الأمير عبدالإله والأمير أحمد والأمير سطام والأمير عبدالمجيد والأمير مقرن والأمير حمود.
#فيديو الدارة |📺
معهد العاصمة النموذجي علامة فارقة في مسيرة #التعليم..بدأ في حي الناصرية ب(١٢)طالبا فقط، ومرّ بثلاثة أسماء، لكن من هم الستة من أبناء #الملك_عبدالعزيز الذين درسوا فيه؟
توثيقي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز
عنه بمناسبة بدء #العام_الدراسي_الجديد pic.twitter.com/p2sEh2KOhV
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 31, 2020