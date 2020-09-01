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أخبار محلية > بعد فقدانه ٦٠كيلو من وزنه.. المواطن جاسم البريمان يكشف عن برنامجه الرياضي اليومي
01/09/2020   1:21 م

بعد فقدانه ٦٠كيلو من وزنه.. المواطن جاسم البريمان يكشف عن برنامجه الرياضي اليومي

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كشف المواطن جاسم البريمان الذي فقد أكثر من 60 كيلو من وزنه خلال عدة أشهر، عن برنامجه الرياضي اليومي، وبعض الطرق اليسيرة لممارسة الرياضة.   

وقال البريمان خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يمارس رياضة متنوعة بشكل يومي كركوب الدراجة ونط الحبل والسباحة، وذلك لمدة ساعتين ونصف.   

وأضاف أن هناك طرقًا بسيطة لممارسة الرياضة دون الحاجة للذهاب إلى النادي، منها المشي واستخدام الدرج في الصعود والنزول بدلاً من السلم الكهربائي أو المصعد.  وفق “أخبار 24”.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يوثق مراحل فقدان جاسم للوزن، وذلك بعد إجرائه عملية تكميم المعدة التي ساعدته في إنهاء معاناته مع السمنة المفرطة.   

 

بعد فقدانه ٦٠كيلو من وزنه.. المواطن جاسم البريمان يكشف عن برنامجه الرياضي اليومي

أخبار محلية
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