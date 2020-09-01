بعد فقدانه ٦٠كيلو من وزنه.. المواطن جاسم البريمان يكشف عن برنامجه الرياضي اليومي

كشف المواطن جاسم البريمان الذي فقد أكثر من 60 كيلو من وزنه خلال عدة أشهر، عن برنامجه الرياضي اليومي، وبعض الطرق اليسيرة لممارسة الرياضة.
وقال البريمان خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يمارس رياضة متنوعة بشكل يومي كركوب الدراجة ونط الحبل والسباحة، وذلك لمدة ساعتين ونصف.
وأضاف أن هناك طرقًا بسيطة لممارسة الرياضة دون الحاجة للذهاب إلى النادي، منها المشي واستخدام الدرج في الصعود والنزول بدلاً من السلم الكهربائي أو المصعد. وفق “أخبار 24”.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يوثق مراحل فقدان جاسم للوزن، وذلك بعد إجرائه عملية تكميم المعدة التي ساعدته في إنهاء معاناته مع السمنة المفرطة.
جاسم البريمان – مواطن أنهى معاناته مع السمنة:
في طريقة حلوة لممارسة الرياضة إذا ما تبغى تخش نادي..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Z5wFtamSkp
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) August 31, 2020
كيف فقد جاسم البريمان 60 كيلوجراما من وزنه دون جراحة خلال 10 شهور؟
تعرف على روشتة البريمان التي انتصر بها على السمنة..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/2OGMf0vjkB
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) August 31, 2020
جاسم البريمان – مواطن أنهى معاناته مع السمنة:
اتخذت القرار بتخفيض وزني بعد أن فشلت العمليات الجراخية في تخفيف معاناتي مع ضيق التنفس وأمراض القصبة الهوائية..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/hKCDTMoKG0
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) August 31, 2020