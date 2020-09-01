“التعليم” تدعو إلى حضور تدريب إلكتروني اليوم حول “مدرستي”

دعت وزارة التعليم، إلى حضور التدريب الإلكتروني الأول، اليوم الثلاثاء، للتعريف بمنصة مدرستي.
وأوضحت الوزارة، أن التدريب الإلكتروني سيكون على ثلاث فترات، الأولى من 11-12 ظهرا، تحت عنوان إضاءات حول العملية التعليمية في منصة مدرستي، والثانية من 1-2:30 ظهرًا، والثالثة من 9-10:30 مساءً، وتحملان عنوان : “تدريب على منصة مدرستي”.
ويستهدف اللقاء الإلكتروني، تدريب الطلاب والمعلمين على يد خبراء من منصة مدرستي وشركة مايكروسوفت والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.
يسر #وزارة_التعليم دعوتكم اليوم لحضور التدريب الإلكتروني الأول المباشر (Webinars)؛ للتعريف بـ #منصة_مدرستي.
والدخول من خلال الباركود أدناه، أو الروابط المباشرة:
الفترة الأولىhttps://t.co/P2xEZEdoc7
الفترة الثانيةhttps://t.co/iMcADXEmGJ
الفترة الثالثةhttps://t.co/dk0dvj9DHh pic.twitter.com/AUMERe9t1h
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 1, 2020
وفق “أخبار 24”.