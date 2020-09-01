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أخبار محلية > “التعليم” تدعو إلى حضور تدريب إلكتروني اليوم حول “مدرستي”
01/09/2020   1:22 م

“التعليم” تدعو إلى حضور تدريب إلكتروني اليوم حول “مدرستي”

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دعت وزارة التعليم، إلى حضور التدريب الإلكتروني الأول، اليوم الثلاثاء، للتعريف بمنصة مدرستي.

وأوضحت الوزارة، أن التدريب الإلكتروني سيكون على ثلاث فترات، الأولى من 11-12 ظهرا، تحت عنوان إضاءات حول العملية التعليمية في منصة مدرستي، والثانية من 1-2:30 ظهرًا، والثالثة من 9-10:30 مساءً، وتحملان عنوان : “تدريب على منصة مدرستي”.

ويستهدف اللقاء الإلكتروني، تدريب الطلاب والمعلمين على يد خبراء من منصة مدرستي وشركة مايكروسوفت والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تدعو إلى حضور تدريب إلكتروني اليوم حول “مدرستي”

أخبار محلية
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