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أخبار محلية > “المستشفى التخصصي” يوضح حقيقة ما تم تداوله حول إساءة أحد منسوبيه غير السعوديين للوطن
01/09/2020   1:26 م

“المستشفى التخصصي” يوضح حقيقة ما تم تداوله حول إساءة أحد منسوبيه غير السعوديين للوطن

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أصدرت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، اليوم (الثلاثاء) بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه، منسوبة لأحد موظفيها غير السعوديين.

وذكرت المؤسسة أنه تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017م، وأن العبارات المسيئة المستهجنة جاءت في فترة لاحقة.

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي موظف يسيء أو يتطاول على الوطن ورموزه، وستتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه الإساءات والتجاوزات. وفق “أخبار 24”.

“المستشفى التخصصي” يوضح حقيقة ما تم تداوله حول إساءة أحد منسوبيه غير السعوديين للوطن

أخبار محلية
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